"Ничего ни от кого не жду": отдыхающая на Кипре Гульзира Айдарбекова раскрыла секрет счастья

Продюсер и мама популярного певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова, отдыхающая с мужем на Кипре, поделилась в соцсети новым видео и поразмышляла о счастье, передает NUR.KZ.

Гульзира и Нуртас Айдарбековы отдыхают в приятной компании. Продюсер показала, как они проводят время на природе, наслаждаясь местными красотами.

"Я всегда ощущаю себя счастливой. Ты знаешь, почему? Потому что я ни от кого ничего не жду. Ждать всегда тяжело. Жизнь и так коротка. Будь счастлив и улыбайся", - написала она.

Одни пользователи соцсети согласились с таким утверждением, другие посчитали, что мама Кайрата Нуртаса ошибается.

"Гульзира ханым, вы вырастили детей, раскрыли их талант сполна, поэтому теперь вы счастливы", "Ой, все это просто цитаты, ждем, еще как ждем, потому что мы просто люди", "Вот это и есть счастье - вместе стареть", "Примерная пара", "Гульзира ханым - умная женщина", "Никто ничего не ждет, все живут, как могут", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что улетевшая с мужем на Кипр Гульзира Айдарбекова устроила рум-тур по бунгало.