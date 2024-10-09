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"Никогда не повышаю голос на мужа": Айсауле Бакытбек поделилась подробностями личной жизни

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек с мужем
Айсауле Бакытбек с мужем. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера Баян Алагузовой, рассказала, как общается с супругом, а также дала совет, каких парней лучше выбирать в мужья, передает NUR.KZ.

У Айсауле спросили, были ли случаи, когда она повышала голос на мужа.

"И без причины и по причине я не повышаю голос на мужа и не оскорбляю своего супруга. У нас так дома было не принято, мои родители никогда не ругались при мне", - отметила она.

Айсайле заявила, что может произнести длинный и утомляющий монолог, однако никогда не позволит себе лишнего.

"Я не позволяю себе неуважительно разговаривать не то что с мужем, а вообще ни с кем. И на работе тоже", - отметила бизнесвумен, добавив, что не позволяет себе грубостей по отношению к своим работникам.

Она также дала совет, каких парней выбирать. По ее убеждению, нужно выбирать молодого человека, который не бросает слов на ветер и не боится проявлять чувства, доброго и ответственного.

"Выбирайте интеллигентных парней, пожалуйста, так много малов, по-другому и не скажешь, и ведь это сразу видно, но девушки почему-то продолжают давать шансы", - посетовала она.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171863-nikogda-ne-povyshayu-golos-na-muzha-aysaule-bakytbek-podelilas-podrobnostyami-lichnoy-zhizni/

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