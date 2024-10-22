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Эзотерика

"Мамин главный поклонник": Алсу впервые показала фото 8-летнего сына

Опубликовано:

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

41-летняя российская исполнительница Алсу впервые показала в соцсети 8-летнего сына Рафаэля, который был долгожданным гостем на концерте мамы, передает NUR.KZ.

Алсу провела сразу два сольных концерта с симфоническим оркестром в Москве. Артистка призналась, что это был "праздник души".

Певица в этом году отмечает 25-летие творческой и профессиональной деятельности. Она призналась, кого больше всего ждала в числе зрителей на концертах.

"Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте", - отметила Алсу.

"Счастье", "Вам уже написали, что это копия Ян?", "Для мамы сын - это всегда главная любовь", "Как это трогательно. Мамин главный поклонник", "Настоящая любовь", - отреагировали поклонники.

Недавно Алсу прокомментировала свой развод с Яном Абрамовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2177196-mamin-glavnyy-poklonnik-alsu-vpervye-pokazala-foto-8-letnego-syna/

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