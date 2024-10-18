"Вам не хватает того, что есть у меня": отдыхающая в Дубае Мадлен ответила хейтерам в Сети
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Казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, отдыхающая в Дубае, ответила хейтерам в соцсети, заявив, что не стоит ей завидовать, а лучше заняться своей жизнью, передает NUR.KZ.
Мадлен продолжает делиться яркими фото с отдыха в Эмиратах.
"Сама себе папик, папа, брат, сват, муж, спонсор, абьюзер", - заявила она в сторис.
Однако девушка на этот раз не стала молчать и ответила надоедливым хейтерам, которые то и дело отправляют ей негативные комментарии в директ.
Мадлен заявила, что на такое способны лишь люди, которые сами ничего не добились.
"Для тех, кто тратит свое время на хейт: прежде, чем бросать слова в адрес Мадлен, подумайте, что за этим стоит.
Ваши нападки не отражают ее истинную силу и успех, они лишь говорят о вас. Каждый ваш негативный комментарий, сообщение - это напоминание о том, что вам не хватает того, что есть у нее - таланта, уверенности и поддержки людей, которые ее по-настоящему ценят.
Научитесь уважать чужие достижения и попробуйте создать что-то стоящее сами", - заявила блогер.
Ранее Мадлен позагорала на пляже в Дубае и похвасталась стройной фигурой в купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2176092-vam-ne-hvataet-togo-chto-est-u-menya-otdyhayushchaya-v-dubae-madlen-otvetila-heyteram-v-seti/