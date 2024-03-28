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Айкын и Жулдыз Омиргали решили сыграть свадьбу через 7 лет после заключения "неке"

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Айкын и Жулдыз Омиргали
Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали решили сыграть свадьбу спустя 7 лет после того, как заключили "неке". Об этом Айкын рассказал в программе REVUE NEWS, передает NUR.KZ.

Отметим, что Айкына и Жулдыз подрастают два ребенка - дочь и сын. Но, несмотря на это, супруги решили сыграть свадьбу. Айкын намерен исполнить мечту супруги - Жулдыз всегда хотела выйти замуж в белом платье.

"Планируем сыграть свадьбу этой осенью. Может, кто-то будет смеяться, но я считаю, что мечта каждой девушки - надеть свадебное платье.

У нас свадьбы не было, только ұзату той, поэтому я хочу организовать большой той, чтобы он прогремел на весь Казахстан - в хорошем ресторане, пригласить звезду из-за рубежа.

Пока не буду говорить, кто это, но переговоры уже ведутся", - рассказал Айкын.

Он отметил, что скорее всего свадьба будет стоить немалых денег.

"Думаю, средств будет потрачено немало, сейчас ведь все дорого. Надо пригласить порядка 300-400 гостей. Думаю, что-то будет по бартеру. К тому же, у меня есть друзья, слава Богу", - продолжил он.

Айкын рассказал, кто будет тамадой. Он хочет, чтобы той провели Ринат Сафаргулов и Турсынбек Кабатов. Ринат уже дал согласие, сказал певец, а вот с Турсынбеком пока еще этот вопрос согласовывается.

"Все будет зависеть от даты", - отметил Айкын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074962-aykyn-i-zhuldyz-omirgali-reshili-sygrat-svadbu-cherez-7-let-posle-zaklyucheniya-neke/

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