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Жулдыз Абдукаримова улетела в Стамбул (фото)

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, впечатлила своих фанатов в Instagram новыми фотографиями из Стамбула, передает NUR.KZ.

Свои новые фото Жулдыз Абдукаримова сопроводила отрывком из произведения Эльчина Сафарли "Сладкая соль Босфора", где автор описывает осень в Стамбуле.

На фото Жулдыз позирует во время водной прогулки по Босфору, на втором снимке актриса сидит у панорамного окна, из которого открывается великолепный вид на Стамбул.

"Куда смотрит Кайрат Нуртас?", "О, Боже! Как прекрасна и величественна, превосходная наша Жулдыз", "Непревзойденная. Хорошо отдохнуть, будь счастлива", "На втором фото - башня Чамлыджа, я тоже там была", "Красотка", - написали ей подписчики.

Ранее мать и жена Кайрата Нуртаса удивили совместным появлением на публике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2174577-zhuldyz-abdukarimova-uletela-v-stambul-foto/

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