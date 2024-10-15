Жулдыз Абдукаримова улетела в Стамбул (фото)
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, впечатлила своих фанатов в Instagram новыми фотографиями из Стамбула, передает NUR.KZ.
Свои новые фото Жулдыз Абдукаримова сопроводила отрывком из произведения Эльчина Сафарли "Сладкая соль Босфора", где автор описывает осень в Стамбуле.
На фото Жулдыз позирует во время водной прогулки по Босфору, на втором снимке актриса сидит у панорамного окна, из которого открывается великолепный вид на Стамбул.
"Куда смотрит Кайрат Нуртас?", "О, Боже! Как прекрасна и величественна, превосходная наша Жулдыз", "Непревзойденная. Хорошо отдохнуть, будь счастлива", "На втором фото - башня Чамлыджа, я тоже там была", "Красотка", - написали ей подписчики.
Ранее мать и жена Кайрата Нуртаса удивили совместным появлением на публике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2174577-zhuldyz-abdukarimova-uletela-v-stambul-foto/
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