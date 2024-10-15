Жулдыз Абдукаримова улетела в Стамбул (фото)

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, впечатлила своих фанатов в Instagram новыми фотографиями из Стамбула, передает NUR.KZ.

Свои новые фото Жулдыз Абдукаримова сопроводила отрывком из произведения Эльчина Сафарли "Сладкая соль Босфора", где автор описывает осень в Стамбуле.

На фото Жулдыз позирует во время водной прогулки по Босфору, на втором снимке актриса сидит у панорамного окна, из которого открывается великолепный вид на Стамбул.

"Куда смотрит Кайрат Нуртас?", "О, Боже! Как прекрасна и величественна, превосходная наша Жулдыз", "Непревзойденная. Хорошо отдохнуть, будь счастлива", "На втором фото - башня Чамлыджа, я тоже там была", "Красотка", - написали ей подписчики.

Ранее мать и жена Кайрата Нуртаса удивили совместным появлением на публике.