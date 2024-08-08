"Счастливые лица": Оксана Самойлова и Джиган восхитили семейными фото с Мальдив

Популярная модель Оксана Самойлова опубликовала яркие фотографии с семейного отдыха на Мальдивах с супругом - рэпером Джиганом, их детьми и своей матерью, передает NUR.KZ.

Семейство Джигана и Оксаны Самойловой отлично провели время на Мальдивских островах - фотографии модель опубликовала в соцсети Instagram.

На снимках можно увидеть совместные снимки с матерью Самойловой, а также с тремя из четырех детей пары - старшая дочь Ари не стала принимать участие в фотосете.

"Люблю", - коротко подписала публикацию Оксана, добавив несколько смайликов в форме сердца.

Пользователи Сети расхвалили яркие кадры. Одни отметили, что мама 36-летней модели выглядит потрясающе, другим на фотографиях не хватало старшей дочери пары.

"Так круто, что вы уважаете решение Ариелы не фотографироваться", "Мамы нынче вау", "Как приятно глазу - видеть счастливые глаза мамы и дочки, которые поддерживают друг друга в любой ситуации", "Оксана, спасибо за пример хорошей дружной семьи, наполненной любовью! В наше время это большая редкость", "Приятно видеть ваши счастливые лица, удачного отдыха", - написали они в комментариях.

Не так давно Оксана Самойлова дала совет родителям подростков.