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"Счастливые лица": Оксана Самойлова и Джиган восхитили семейными фото с Мальдив

Опубликовано:

Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Популярная модель Оксана Самойлова опубликовала яркие фотографии с семейного отдыха на Мальдивах с супругом - рэпером Джиганом, их детьми и своей матерью, передает NUR.KZ.

Семейство Джигана и Оксаны Самойловой отлично провели время на Мальдивских островах - фотографии модель опубликовала в соцсети Instagram.

На снимках можно увидеть совместные снимки с матерью Самойловой, а также с тремя из четырех детей пары - старшая дочь Ари не стала принимать участие в фотосете.

"Люблю", - коротко подписала публикацию Оксана, добавив несколько смайликов в форме сердца.

Пользователи Сети расхвалили яркие кадры. Одни отметили, что мама 36-летней модели выглядит потрясающе, другим на фотографиях не хватало старшей дочери пары.

"Так круто, что вы уважаете решение Ариелы не фотографироваться", "Мамы нынче вау", "Как приятно глазу - видеть счастливые глаза мамы и дочки, которые поддерживают друг друга в любой ситуации", "Оксана, спасибо за пример хорошей дружной семьи, наполненной любовью! В наше время это большая редкость", "Приятно видеть ваши счастливые лица, удачного отдыха", - написали они в комментариях.

Не так давно Оксана Самойлова дала совет родителям подростков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146486-schastlivye-lica-oksana-samoylova-i-dzhigan-voshitili-semeynymi-foto-s-maldiv/

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