Макпал Исабекова рассказала, помогает ли ей свекровь с детьми
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова провела рубрику "Вопрос-ответ" с подписчиками в Instagram. Она рассказала о деталях личной жизни, передает NUR.KZ.
"Свекровь помогает с внуками?" - спросили Макпал в соцсети.
"Нет", - лаконично ответила певица.
Напомним, артистка стала мамой во второй раз этим летом. Теперь у нее подрастают сын Теодор и дочь Илая.
Подписчики поинтересовались, в разводе певица или нет.
"Нет, не правда. Вроде замужем еще", - заявила она.
Отметим, что однажды Исабекова ответила любопытным людям, почему не показывает мужа. Артистка пошутила, что она его токал.
Ранее Макпал Исабекова о том, что изменилось в ее жизни с появлением дочери. Артистка заявила, что "будто поняла жизнь, познала себя иную".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2173851-makpal-isabekova-rasskazala-pomogaet-li-ey-svekrov-s-detmi/
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