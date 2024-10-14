Макпал Исабекова рассказала, помогает ли ей свекровь с детьми

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова провела рубрику "Вопрос-ответ" с подписчиками в Instagram. Она рассказала о деталях личной жизни, передает NUR.KZ.

"Свекровь помогает с внуками?" - спросили Макпал в соцсети.

"Нет", - лаконично ответила певица.

Напомним, артистка стала мамой во второй раз этим летом. Теперь у нее подрастают сын Теодор и дочь Илая.

Подписчики поинтересовались, в разводе певица или нет.

"Нет, не правда. Вроде замужем еще", - заявила она.

Отметим, что однажды Исабекова ответила любопытным людям, почему не показывает мужа. Артистка пошутила, что она его токал.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее Макпал Исабекова о том, что изменилось в ее жизни с появлением дочери. Артистка заявила, что "будто поняла жизнь, познала себя иную".