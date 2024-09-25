"Я его токалка": Макпал Исабекова ответила любопытным людям, почему не показывает мужа
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая сейчас находится в декрете, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Почти все спрашивали ее о личной жизни, передает NUR.KZ.
Макпал спросили, почему она не показывает мужа.
"Он против? Или он вам не муж?" - прозвучал вопрос.
Певица решила ответить, озвучив все слухи, которые слышала о себе.
"Он мне не муж, он женат. Он страшный, он старый. Он бандит, он вне закона. Я его токалка. Вариантов куча. Выбирайте, какой нравится. Мне все равно", - заявила она.
Подписчики продолжили задавать нетактичные вопросы.
"У вас дети от разных мужей?" - поинтересовались в Сети.
"Вот откуда появляются такие сплетни?! Ой, Аллах", - возмутилась певица.
Напомним, в июле Макпал Исабекова родила дочь. Девочку нарекли Илаей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165794-ya-ego-tokalka-makpal-isabekova-otvetila-lyubopytnym-lyudyam-pochemu-ne-pokazyvaet-muzha/
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