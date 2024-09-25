"Я его токалка": Макпал Исабекова ответила любопытным людям, почему не показывает мужа

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая сейчас находится в декрете, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Почти все спрашивали ее о личной жизни, передает NUR.KZ.

Макпал спросили, почему она не показывает мужа.

"Он против? Или он вам не муж?" - прозвучал вопрос.

Певица решила ответить, озвучив все слухи, которые слышала о себе.

"Он мне не муж, он женат. Он страшный, он старый. Он бандит, он вне закона. Я его токалка. Вариантов куча. Выбирайте, какой нравится. Мне все равно", - заявила она.

Подписчики продолжили задавать нетактичные вопросы.

"У вас дети от разных мужей?" - поинтересовались в Сети.

"Вот откуда появляются такие сплетни?! Ой, Аллах", - возмутилась певица.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Напомним, в июле Макпал Исабекова родила дочь. Девочку нарекли Илаей.