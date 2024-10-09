"Познала себя иную": Макпал Исабекова о том, что изменилось в ее жизни с появлением дочери

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова рассказала, что изменилось в ее жизни с появлением дочери, которую она нарекла красивым и редким именем, передает NUR.KZ.

Этим летом Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. Девочке дали имя Илая.

Исабекова отметила, что ее малышке исполнилось 3 месяца. Она призналась, что очень счастлива быть ее мамой.

"Ты лучик света, Илая! Так много любви и радости ты даришь нам каждый день. Одной своей улыбкой ты озаряешь все вокруг, ты солнышко, в тебя я вижу Бога, его любовь", - посвятила Макпал ребенку трогательные строки.

Она также отметила, что изменилась сама с появлением дочери.

"С ее появлением я будто поняла жизнь. Себя познала иную, другую. Узнала свою силу", - заявила исполнительница.

Отметим, что у певицы также подрастает сын Теодор.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Напомним, Макпал Исабекова ответила любопытным людям, почему не показывает мужа.