"Распирает гордость": Жания Джуринская похвасталась необычным достижением 2-летней дочери (видео)

Казахстанская актриса Жания Джуринская поделилась с Instagram-аудиторией необычным достижением своей 2-летней дочери Софи - малышка рассказала стих на английском языке, передает NUR.KZ.

Несмотря на свой юный возраст, маленькая Софи может запоминать стихи на иностранном языке и с большим энтузиазмом их рассказывать. Знаменитая мама очень гордится своей дочерью - об этом она рассказала поклонникам в соцсети и показала видео.

"В 2 года стишок на английском! Извините, но меня распирает гордость за дочь. Я из тех мам, которые считают, что их дети - самые гениальные", - без тени скромности призналась Джуринская.

Не так давно мы писали, что Жания Джуринская очаровала поклонников фотографиями, снятыми во время прогулки по Алматы.