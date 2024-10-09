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"Распирает гордость": Жания Джуринская похвасталась необычным достижением 2-летней дочери (видео)

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская поделилась с Instagram-аудиторией необычным достижением своей 2-летней дочери Софи - малышка рассказала стих на английском языке, передает NUR.KZ.

Несмотря на свой юный возраст, маленькая Софи может запоминать стихи на иностранном языке и с большим энтузиазмом их рассказывать. Знаменитая мама очень гордится своей дочерью - об этом она рассказала поклонникам в соцсети и показала видео.

"В 2 года стишок на английском! Извините, но меня распирает гордость за дочь. Я из тех мам, которые считают, что их дети - самые гениальные", - без тени скромности призналась Джуринская.

Не так давно мы писали, что Жания Джуринская очаровала поклонников фотографиями, снятыми во время прогулки по Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172193-raspiraet-gordost-zhaniya-dzhurinskaya-pohvastalas-neobychnym-dostizheniem-2-letney-docheri-video/

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