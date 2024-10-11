Заболевший раком Мурат Бисенбин принял поздравления с днем рождения (видео)

Известному казахстанскому актеру Мурату Бисенбину исполнилось 52 года - с днем рождения в соцсети Instagram его поздравили коллеги по фильму "Рэкетир", передает NUR.KZ.

Свежее видео с проходящим лечение от рака Муратом Бисенбиным в Сети опубликовал казахстанский актер Саят Исембаев - мужчины вели беседу, после чего тепло приобняли друг друга. Звезда фильма "Рэкетир" поздравил коллегу с днем рождения.

"Поздравляю с днем рождения! Пусть все твои мечты сбудутся, брат. Сил, терпения и могучего здоровья", - написал Исембаев в своем Instagram-аккаунте.

К поздравлениям в комментариях присоединилась и актриса Асель Сагатова.

"С днём рождения, Мурат! Здоровья и стойкости! Ты сильный! Мы в тебя верим!" - написала она.

Напомним, недавно у Мурата Бисенбина диагностировали вторую стадию рака поджелудочной железы. Новость первым сообщил именно Саят Исембаев.