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Улетевшая с мужем на Кипр Гульзира Айдарбекова устроила рум-тур по бунгало (видео)

Опубликовано:

Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото
Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото : instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама популярного певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова устроила сюрприз своему мужу - его день рождения они решили отметить на Кипре, передает NUR.KZ.

Продюсер провела рум-тур по бунгало с витражными окнами с прекрасным видом. Она пожелала всем иметь возможность путешествовать.

"Я сейчас на Кипре. 8 октября у моего мужа день рождения. Мы с детьми решили устроить ему сюрприз. Желаю и вам объездить весь мир", - написала Гульзира Айдарбекова.

"Счастливая семья", "Гульзира ханым - очень умная женщина, хорошего вам отдыха", "Мы были так рады увидеть с вами Жулдыз", "Пусть и нам так повезет", - отреагировали подписчики.

Накануне мать и жена Кайрата Нуртаса удивили совместным появлением на публике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171329-uletevshaya-s-muzhem-na-kipr-gulzira-aydarbekova-ustroila-rum-tur-po-bungalo-video/

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