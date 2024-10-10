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Майя Бекбаева рассказала, в какую страну отправила дочь на обучение

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Дочь казахстанской ведущей и продюсера Майи Бекбаевой поступила в университет в Великобритании - Айлин проводили всем семейством. Подробностями теледива поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Айлин проводили за границу семейным ужином, на котором собрались ее брат, родители, бабушки и дедушки. Бекбаева опубликовала трогательный пост в соцсети, в котором рассказала, как ее дочь готовилась к поступлению в британский ВУЗ.

"Весь последний год она показывала нам силу своего намерения, готовилась к поступлению, с утра до вечера сидела над учебниками, окружив себя мотивирующими записочками типа: "Айлин, ты сможешь!", "У тебя все получится" и прочее. Когда пришло приглашение из университета, мы были просто счастливы за нее!" - призналась Майя, опубликовав семейные фото с проводов.

"Дочка, я хочу чтобы так и было по жизни, чтобы ты помнила, о том, что если желание твое истинное, искреннее и если ты трудишься над ним на совесть, оно непременно сбудется! В добрый путь! Сильно любим", - заключила телеведущая.

Недавно Майе Бекбаевой пришлось отвечать на хейт после пранка над свекровью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172540-mayya-bekbaeva-rasskazala-v-kakuyu-stranu-otpravila-doch-na-obuchenie/

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