"Каждая ене достойна своей келин": Майя Бекбаева ответила на хейт после пранка над свекровью

Казахстанская телеведущая, продюсер и медиаменеджер Майя Бекбаева высказалась в Сети после обрушившегося на нее хейта из-за пранка над матерью мужа, передает NUR.KZ.

Об этом пранке мы писали накануне - на видео Майя говорит, что хочет угостить ене чаем по-турецки. Свекровь соглашается и выполняет необходимые условия, после чего оказывается с ложкой сладости во рту.

Несмотря на большое количество позитивных комментариев от пользователей Сети, которых это рассмешило, нашлись и те, кто осудил Бекбаеву за подобное обращение с ене. Им теледива решила ответить в Instagram-сторис.

"Весь мир мы воспринимаем исключительно через призму и фильтр собственного восприятия. Если вам кто-то кажется плохим, если вы наделяете какое-то событие негативной энергией, значит, так все устроено у вас внутри", - высказалась Майя.

Также телеведущая рассказала, почему обращается к свекрови на "ты".

"У нас с ней очень теплые и близкие отношения. Мы были рядом в самых разных ситуациях. Я обращаюсь к ней на "ты", потому что она сама меня об этом попросила. Она сказала, что хочет быть достаточно близкой, чтобы я обращалась к ней на "ты" как к самому близкому человеку, не как к чужому.

Проблемы ене и келин не существует, вот что я поняла. Каждая ене достойна своей келин, каждая келин достойна своей ене. Вот и все", - заключила Бекбаева.