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"Кто скажет, что у этой девушки двое детей?!": Джуринская поделилась фото с прогулки по Алматы

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Я пышка", поделилась в своем Instagram солнечными фото, которые были сняты во время ее прогулки в Алматы, передает NUR.KZ.

Жания решила прогуляться по городу одна.

"Просто я! Одна в центре города, в наушниках любимые треки, шоколад и кофе в руке. Самое любимое времяпровождение", - отметила Жания.

Жулдыз Абдукаримова, Гульнара Сильбаева и другие представители отечественного шоу-бизнеса прокомментировали ее фото.

"Такая красивая", "Глаза красивые", "Мобилограф за компанию не считается? А так все очень", "Прехорошенькая", "Все моложе и красивее, и кто скажет, что у этой девушки двое детей?!" - отметили в Сети.

Ранее Джуринская рассказала о том, как добилась главных высот в жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169712-kto-skazhet-chto-u-etoy-devushki-dvoe-detey-dzhurinskaya-podelilas-foto-s-progulki-po-almaty/

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