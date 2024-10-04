"Кто скажет, что у этой девушки двое детей?!": Джуринская поделилась фото с прогулки по Алматы
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Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Я пышка", поделилась в своем Instagram солнечными фото, которые были сняты во время ее прогулки в Алматы, передает NUR.KZ.
Жания решила прогуляться по городу одна.
"Просто я! Одна в центре города, в наушниках любимые треки, шоколад и кофе в руке. Самое любимое времяпровождение", - отметила Жания.
Жулдыз Абдукаримова, Гульнара Сильбаева и другие представители отечественного шоу-бизнеса прокомментировали ее фото.
"Такая красивая", "Глаза красивые", "Мобилограф за компанию не считается? А так все очень", "Прехорошенькая", "Все моложе и красивее, и кто скажет, что у этой девушки двое детей?!" - отметили в Сети.
Ранее Джуринская рассказала о том, как добилась главных высот в жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169712-kto-skazhet-chto-u-etoy-devushki-dvoe-detey-dzhurinskaya-podelilas-foto-s-progulki-po-almaty/
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