Кайрат Нуртас тепло поздравил отца с днем рождения в соцсети
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Нуртас Айдарбеков, отец казахстанского певца Кайрата Нуртаса, отмечает свой день рождения - знаменитый сын посвятил ему теплую публикацию в соцсети, передает NUR.KZ.
На видео под песню "Спасибо, папа" Нурболата Абдуллина поклонники увидели Кайрата с отцом на семейном торжестве - они что-то обсуждали и широко улыбались.
Артист посвятил своему отцу большое стихотворение на казахском языке - в нем говорится о ценности отцовской любви и заботы.
"С днем рождения, папа!" - добавил Кайрат.
К поздравлениям в комментариях присоединились поклонники творчества Кайрата Нуртаса.
Накануне мы писали, что родители певца улетели на Кипр, чтобы отпраздновать день рождения Нуртаса Айдарбекова - Гульзира Айдарбекова проводила рум-тур по бунгало, в котором они остановились.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171829-kayrat-nurtas-teplo-pozdravil-otca-s-dnem-rozhdeniya-v-socseti/
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