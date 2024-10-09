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Кайрат Нуртас тепло поздравил отца с днем рождения в соцсети

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Кайрат Нуртас с отцом
Кайрат Нуртас с отцом. Кадр из видео: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Нуртас Айдарбеков, отец казахстанского певца Кайрата Нуртаса, отмечает свой день рождения - знаменитый сын посвятил ему теплую публикацию в соцсети, передает NUR.KZ.

На видео под песню "Спасибо, папа" Нурболата Абдуллина поклонники увидели Кайрата с отцом на семейном торжестве - они что-то обсуждали и широко улыбались.

Артист посвятил своему отцу большое стихотворение на казахском языке - в нем говорится о ценности отцовской любви и заботы.

"С днем рождения, папа!" - добавил Кайрат.

К поздравлениям в комментариях присоединились поклонники творчества Кайрата Нуртаса.

Накануне мы писали, что родители певца улетели на Кипр, чтобы отпраздновать день рождения Нуртаса Айдарбекова - Гульзира Айдарбекова проводила рум-тур по бунгало, в котором они остановились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171829-kayrat-nurtas-teplo-pozdravil-otca-s-dnem-rozhdeniya-v-socseti/

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