Кайрат Нуртас тепло поздравил отца с днем рождения в соцсети

Нуртас Айдарбеков, отец казахстанского певца Кайрата Нуртаса, отмечает свой день рождения - знаменитый сын посвятил ему теплую публикацию в соцсети, передает NUR.KZ.

На видео под песню "Спасибо, папа" Нурболата Абдуллина поклонники увидели Кайрата с отцом на семейном торжестве - они что-то обсуждали и широко улыбались.

Артист посвятил своему отцу большое стихотворение на казахском языке - в нем говорится о ценности отцовской любви и заботы.

"С днем рождения, папа!" - добавил Кайрат.

К поздравлениям в комментариях присоединились поклонники творчества Кайрата Нуртаса.

Накануне мы писали, что родители певца улетели на Кипр, чтобы отпраздновать день рождения Нуртаса Айдарбекова - Гульзира Айдарбекова проводила рум-тур по бунгало, в котором они остановились.