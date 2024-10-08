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Блогер Нагима Настевич купила дом в день своего 30-летия

Опубликовано:

Нагима Настевич с супругом
Нагима Настевич с супругом. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Автор популярного блога в Instagram Нагима Настевич, более известная как Нагимуша, поделилась радостной новостью - в день рождения они с супругом обзавелись новым жильем, передает NUR.KZ.

По словам Нагимуши, долгожданную сделку они совершили в день ее 30-летия. Счастливая блогерша поделилась фотографиями с ключами от своего нового дома и букетом цветов.

"Мне сегодня исполнилось 30 лет! И сегодня, 8 октября 2024 года, мы совершили сделку по покупке собственного дома. Пишу, плачу, не верю и снова плачу. Мы с Сашей купили дом", - написала Настевич.

Дальше в посте она тепло обратилась к своему супругу Александру.

"Я люблю тебя, мой дорогой муж! Поздравляю нас! Мы с тобой такие молодцы!

Ну а теперь начинается новая глава нашей жизни, дом, ремонт, дети, беззаботная жизнь наших котов, обязательно заведем собаку и да начнется наша бесконечная телестройка! Я люблю вас! Я счастлива!" - заключила Нагимуша.

В апреле этого года Настевич с мужем переехали из Алматы в Астану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171527-bloger-nagima-nastevich-kupila-dom-v-den-svoego-30-letiya/

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