Блогер Нагима Настевич купила дом в день своего 30-летия

Автор популярного блога в Instagram Нагима Настевич, более известная как Нагимуша, поделилась радостной новостью - в день рождения они с супругом обзавелись новым жильем, передает NUR.KZ.

По словам Нагимуши, долгожданную сделку они совершили в день ее 30-летия. Счастливая блогерша поделилась фотографиями с ключами от своего нового дома и букетом цветов.

"Мне сегодня исполнилось 30 лет! И сегодня, 8 октября 2024 года, мы совершили сделку по покупке собственного дома. Пишу, плачу, не верю и снова плачу. Мы с Сашей купили дом", - написала Настевич.

Дальше в посте она тепло обратилась к своему супругу Александру.

"Я люблю тебя, мой дорогой муж! Поздравляю нас! Мы с тобой такие молодцы!

Ну а теперь начинается новая глава нашей жизни, дом, ремонт, дети, беззаботная жизнь наших котов, обязательно заведем собаку и да начнется наша бесконечная телестройка! Я люблю вас! Я счастлива!" - заключила Нагимуша.

В апреле этого года Настевич с мужем переехали из Алматы в Астану.