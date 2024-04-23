"Теперь мы тут": Нагима Настевич сообщила о переезде из Алматы в Астану

Автор популярного инстаблога Нагима Настевич сообщила, что они с мужем переезжают из Алматы в Астану. О причинах такого решения блогерша рассказала в сторис Instagram, передает NUR.KZ.

Нагима Настевич, известная в интернет-пространстве как Нагимуша, теперь будет жить в столице Казахстана. Причиной переезда стала карьера ее супруга Александра.

"Саша открывает тут компанию, поэтому теперь мы тут", - рассказала блогерша.

Как долго пара проживет в Астане, Настевич пока не знает. Однако, поскольку у нее много проектов в Алматы, она планирует жить на два города.

"В Астане я никогда не жила, Саня здесь никогда не жил, поэтому для нас это - новый опыт. Я думаю, что все получится, все будем пробовать. Мы сняли квартиру, будем пока перевозить вещи, мебель. Вот такой вот новый этап жизни", - заключила Нагима.

Меньше года назад Нагима Настевич с супругом переехали из Праги в Алматы.