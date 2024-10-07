"Рады видеть Жулдыз рядом": мать и жена Кайрата Нуртаса удивили совместным появлением на публике
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Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова пригласила свою келин, актрису Жулдыз Абдукаримову, принять участие в важном для себя мероприятии, передает NUR.KZ.
В своем Instagram-аккаунте Айдарбекова выложила пост, в котором показала, как прошел ивент. Большим сюрпризом, обрадовавшим тысячи поклонников Кайрата Нуртаса и членов его семьи, стало появление на мероприятии его жены Жулдыз Абдукаримовой.
Гульзира сделала несколько фотографий с Жулдыз и еще одной своей келин, Индирой.
"Рады видеть Жулдыз рядом", "Жулдыз очень идет быть рядом со своей ене и сиять", "Те, кто рад появлению Жулдыз, мы вместе", "Породу Жулдыз видно сразу - статная, видная, особенная", "Красивая семья! Желаю увидеть благополучие ваших детей", "Кажется, многие рады. Хорошо, что у ене хватило ума и мудрости. Одна из семей, подающих пример", - написали поклонники в комментариях.
Недавно Жулдыз Абдукаримова заявляла о намерении судиться с человеком, который якобы ее обманул.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2170761-rady-videt-zhuldyz-ryadom-mat-i-zhena-kayrata-nurtasa-udivili-sovmestnym-poyavleniem-na-publike/
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