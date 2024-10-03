"Клеопатра в пустыне": Асель Аскар впечатлила атмосферным видео
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Казахстанская актриса Асель Аскар показала в Instagram атмосферное видео, снятое в пустыне. Образ кинодивы напомнил фанатам героиню известного бразильского сериала, передает NUR.KZ.
Асель отметила, что скоро поделится подробностями своего путешествия в пустыне.
"Ждете сторисы с сафари? Я в этот раз побывала на нереально крутом сафари", - отметила она.
Она призналась, что при съемках фильма вдохновилась фильмом и предложила угадать, что это за картина.
Многие решили, что это "Дюна", однако некоторым Асель напомнила Жади из популярного бразильского сериала "Клон".
"Очень красивый образ, как же красиво позируете на камеру, а взгляд - просто бомба", "Реально, Дубай - это ваш город", "Вам идет такой мейк", "Молодая, красивая Клеопатра в пустыне", "Очень красиво и естественно! Прям Жади из "Клона", "Смотрела на одном дыхании, как будто это трейлер к новому крутому суперблокбастеру!", "Шахерезада из сказки", - высказались комменаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169090-kleopatra-v-pustyne-asel-askar-vpechatlila-atmosfernym-video/
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