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"Клеопатра в пустыне": Асель Аскар впечатлила атмосферным видео

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Кадр из видео: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар показала в Instagram атмосферное видео, снятое в пустыне. Образ кинодивы напомнил фанатам героиню известного бразильского сериала, передает NUR.KZ.

Асель отметила, что скоро поделится подробностями своего путешествия в пустыне.

"Ждете сторисы с сафари? Я в этот раз побывала на нереально крутом сафари", - отметила она.

Она призналась, что при съемках фильма вдохновилась фильмом и предложила угадать, что это за картина.

Многие решили, что это "Дюна", однако некоторым Асель напомнила Жади из популярного бразильского сериала "Клон".

"Очень красивый образ, как же красиво позируете на камеру, а взгляд - просто бомба", "Реально, Дубай - это ваш город", "Вам идет такой мейк", "Молодая, красивая Клеопатра в пустыне", "Очень красиво и естественно! Прям Жади из "Клона", "Смотрела на одном дыхании, как будто это трейлер к новому крутому суперблокбастеру!", "Шахерезада из сказки", - высказались комменаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169090-kleopatra-v-pustyne-asel-askar-vpechatlila-atmosfernym-video/

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