"Как заставить свекровь замолчать": Майя Бекбаева устроила пранк над ене (видео)

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева устроила добрый пранк над свекровью, забавный видеоролик она выложила в своем Instagram-аккаунте, повеселив подписчиков, передает NUR.KZ.

Телеведущая сразу же предупредила, что такой пранк не все свекрови смогут понять.

"Не со всеми енешками такой пранк может "прокатить". Поэтому сто раз подумайте, прежде чем повторять. Нашей маме низкий поклон за юмор и понимание", - отметила Майя.

На видео Майя говорит, что хочет угостить ене чаем по-турецки. Свекровь соглашается и выполняет необходимые условия, после чего оказывается с ложкой сладости во рту.

"Пранк над енешкой или как заставить свекровь замолчать", - подписала шутливое видео Майя.

"Какое классное отношение между вами, прям очень нравится. Молодцы", "Енешка - молодец с юмором, сноху любит, живите в мире и согласии", "Ваша енешка золотая", - высказались в Сети.

Однако некоторым не понравилось, почему Майя обращается к ене на "ты". Ответ на это дала сама ене.

"На "ты" можно и нужно, если есть согласие и лад в отношениях! Майечка, ты чудо!" - заявила она.

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