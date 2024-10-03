"Он в своей комнате, я в своей": Ерке Есмахан поделилась неожиданными деталями о жизни с RaiM

Казахстанская певица Ерке Есмахан провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram и поделилась деталями о личной жизни с певцом RaiM, а также ответила, как встретить любовь после 30, передает NUR.KZ.

Во время ответа на вопросы фанатов Ерке решила повеселиться. Рассказывая, как выйти замуж после 30, певица начала с шутки.

"Просыпаетесь утром рано, в теплую воду добавляете ложку соли, идете к окну и покрутитесь три раза с правого плеча. Шучу. Всевышний наделил всех парой. Вам обязательно встретится человек по сердцу. Ждите", - ответила Есмахан.

Следующий вопрос получился не менее интересным - одна из фанаток спросила, сможет ли Ерке верить в любовь, если RaiM ее бросит. Но артистка решила не распространять негативные мысли.

"Давайте думать позитивно. Хорошая речь и хорошие мысли принесут только хорошее в вашу жизнь", - сказала она.

Ответ на следующий вопрос заставил поклонников поволноваться - еще один поклонник спросил, чем Есмахан занимается прямо сейчас.

"Дети спят. Райым в своей комнате. Я в своей. Погасила свет, зажгла свечу, включила музыку. Лежу на кровати и отвечаю на ваши вопросы. Скоро спать", - написала Ерке.

После этого фанаты подумали, что знаменитая казахстанская пара спит в разных постелях. Исполнительнице пришлось сразу развеять все слухи.

"Вот так и рождаются сплетни. Я имела в виду студию для записи музыки. Не переживайте, мы спим в обнимку в одной комнате, на одной подушке", - заключила Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан высказывалась о скандальном деле американского рэпера P. Diddy.