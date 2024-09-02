"Благодарю за прекрасное воспитание сына": Майя Бекбаева посвятила трогательный пост ене

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева посвятила пост своей свекрови, она тепло поздравила ее с днем рождения и разместила редкое архивное фото с ней в Instagram, передает NUR.KZ.

Мая рассказала историю фото со свекровью, которым поделилась в блоге.

"Наше первое фото сделанное на свадьбе. Мы тогда почти не знали друг друга, я побаивалась и стеснялась мамы мужа (как все новоиспеченные келинки), хотя глядя на то, как я "по-братски" ее обняла на фото, этого не скажешь", - призналась Майя.

Она отметила, что у ее свекрови день рождения и тепло поздравила маму мужа.

"Сегодня у моей второй мамы день рождения. Пожалуй, это закономерно и символично, когда прекрасный педагог, отдавший школе полжизни, рождается именно 1 сентября.

Но наша Апаша стала и моим большим учителем по жизни. Во многом благодаря ей я обретала мудрость и терпение, училась безусловной любви и принятию собственных детей, и тому, чтобы никогда не готовить беш с покупным тестом.

Дорогая наша Апаша, Мама, Апашуля… С днем рождения! Долгих лет и много улыбок. Я тебя очень люблю и благодарю за все! В первую очередь, за прекрасное воспитание сына. Его порядочность, честность, доброта, ум, благородство - все то, что я в нем люблю и ценю - твоя заслуга!

За помощь с детьми, за поддержку и веру в нас… Низкий поклон! Счастья, здоровья, мы всегда рядом! Пишу из аэропорта, вылетаю домой", - написала она.

Бекбаева также добавила, почему называет маму мужа на "ты".

"Она сама попросила меня обращаться к ней на ты, говорит так роднее", - заключила она.