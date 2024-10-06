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Зоя Бербер показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

Опубликовано:

Зоя Бербер
Зоя Бербер. Фото: instagram.com/zberberr

Актриса Зоя Бербер, звезда "Реальных пацанов", опубликовала в соцсети романтичный пост, где она проводит время на пляже вместе с мужем, передает NUR.KZ.

Пост появился на странице Бербер в Instagram. На первом снимке Зоя с мужем, актером Максимом Белбородовым. Далее в галерее поста - еще одно его фото, и три снимка актрисы в бикини.

"Когда "приготовила" на ужин мужу аппетитную себя. И ему вкусно", - подписала фото Зоя, отметив мужа и поблагодарив его за любовь.

Подписчики в комментариях восхищаются формой Зои, которая в июне родила своего второго ребенка, а также умиляются атмосфере влюбленности на снимках.

"Вы потрясающая, после родов так мало времени, вы огонь!", "Ты прекрасна, как всегда", "Какие вы оба классные, "вкусные", счастливые! Оставайтесь такими!", "Самое главное - любите друг друга", - пишут пользователи под постом Зои.

По информации РБК, актриса из Перми Зоя Бербер стала известной после сериала "Реальные пацаны", также она снималась в фильмах и сериалах "Душегубы", "Триггер", "Проект "Анна Николаевна", "Фарца", "Новогодний шеф".

В феврале мы писали о том, что звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер официально вышла замуж за своего коллегу - актера Максима Белбородова.

В июне 36-летняя звезда сообщила, что стала мамой во второй раз. Поклонники и звездные коллеги поздравили актрису и ее супруга с пополнением в семье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169928-foto-zoya-berber-pokazala-figuru-v-bikini-spustya-tri-mesyaca-posle-rodov/

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