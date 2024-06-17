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Ставшая мамой во второй раз звезда "Реальных пацанов" показала первые фото с сыном

Опубликовано:

Зоя Бербер
Зоя Бербер. Фото: instagram.com/zberberr

36-летняя звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер сообщила, что стала мамой во второй раз. Поклонники и звездные коллеги поздравили актрису и ее супруга с пополнением в семье, передает NUR.KZ.

Актриса выложила первые фото с новорожденным сыном. В партнерских родах принял участие ее супруг, актер Максим Белбородов.

"Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын. Обязательно будут и сторис, и монтаж от Макса, но сегодня мы отдыхаем", - написала счастливая мама.

"Здоровья вам!!! Это большое счастье!", "Уау! Зоечка, поздравляю вас! Это получается, ты больше не беременна?", "Малышка, поздравляю", "Красивая, сильная, невероятная! С появлением птенчика на свет!", "Какое чудо!" - поздравили счастливых родителей с появлением малыша на свет подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118960-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-zvezda-realnyh-pacanov-pokazala-pervye-foto-s-synom/

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