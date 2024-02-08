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"Это было потрясающе красиво": беременная звезда "Реальных пацанов" официально вышла замуж

Опубликовано:

Зоя Бербер и Максим Белбородов
Зоя Бербер и Максим Белбородов. Фото: instagram.com/zberberr

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер официально вышла замуж за своего коллегу - актера Максима Белбородова. Фото с регистрации брака она показала в Instagram, передает NUR.KZ.

В конце января Зоя Бербер сообщила о второй беременности. Отметим, у 36-летней Зои есть дочь от первого брака - восьмилетняя Надя. Актриса поделилась своей радостью - она теперь официально замужем.

"Да! Мы сделали это! Муж и жена! Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим.

А церемония... Ребята, это было потрясающе красиво! А ведь это только начало... Ровно так, как я мечтала. Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать еще очень много красоты", - написала она.

"У мужа столько радости в глазах, "Ура! Долгих лет и семейного счастья, дорогие!", "Желаю смотреть друг на друга всегда влюбленными глазами", "Счастья вам и любви", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059949-eto-bylo-potryasayusche-krasivo-beremennaya-zvezda-realnyh-patsanov-ofitsialno-vyshla-zamuzh/

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