"Выглядишь счастливой": Балжан Бидаш показала, как ее встретили в Китае
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Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала яркие фотографии и видео из столицы Китая - в своем Instagram-аккаунте она показала теплый прием, передает NUR.KZ.
"Привет, Пекин", - так Балжан подписала ролик, на котором видно, как ее встретила китайская столица.
Казахстанской звезде вручили букет цветов, а сама она заселилась в отель с видом на небоскребы. Приняв ванну, Бидаш надела стильный аутфит и отправилась покорять Пекин.
Показав первые фотографии из столицы Китая, Балжан рассказала подробнее про отель, в который заселилась.
"Разместилась в самом высоком отеле Пекина с 80 этажами. Пусть и вам доведется такое повидать", - подписала пост исполнительница.
"Я радуюсь, когда эта девочка путешествует. Выглядишь счастливой", "Балжан - это стиль", "Красавица", - написали восхищенные фанаты.
Недавно Балжан Бидаш удивила кардинальными переменами во внешности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169651-vyglyadish-schastlivoy-balzhan-bidash-pokazala-kak-ee-vstretili-v-kitae/
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