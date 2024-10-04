"Выглядишь счастливой": Балжан Бидаш показала, как ее встретили в Китае

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала яркие фотографии и видео из столицы Китая - в своем Instagram-аккаунте она показала теплый прием, передает NUR.KZ.

"Привет, Пекин", - так Балжан подписала ролик, на котором видно, как ее встретила китайская столица.

Казахстанской звезде вручили букет цветов, а сама она заселилась в отель с видом на небоскребы. Приняв ванну, Бидаш надела стильный аутфит и отправилась покорять Пекин.

Показав первые фотографии из столицы Китая, Балжан рассказала подробнее про отель, в который заселилась.

"Разместилась в самом высоком отеле Пекина с 80 этажами. Пусть и вам доведется такое повидать", - подписала пост исполнительница.

"Я радуюсь, когда эта девочка путешествует. Выглядишь счастливой", "Балжан - это стиль", "Красавица", - написали восхищенные фанаты.

Недавно Балжан Бидаш удивила кардинальными переменами во внешности.