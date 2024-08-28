"Надеюсь, это парик": Балжан Бидаш удивила кардинальными переменами во внешности

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU" и бывшая супруга актера Жахана Утаргалиева, кардинально сменила имидж и удивила поклонников, передает NUR.KZ.

"Жизнь, полная перемен. Как вам новый образ?" - написала Балжан под фото.

На них артистка, у которой были длинные и светлые волосы, предстала в неожиданном образе - она появилась с короткой стрижкой и стала жгучей брюнеткой. На певице была белая рубашка и светлые джинсы.

Фанаты были удивлены и разделились на два лагеря в комментариях - тех, кто был "за" перемены, и тех, кто оказался против.

"Нет-нет, только не короткая стрижка", "Сладкая, не могу", "Парик?", "Идет вам", "Да, конечно, это парик", "Надеюсь, что это всего лишь парик", "Мы привыкли к старому образу", "Шикарно", "Нет, не к лицу", - гласят комментарии.