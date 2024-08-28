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"Надеюсь, это парик": Балжан Бидаш удивила кардинальными переменами во внешности

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU" и бывшая супруга актера Жахана Утаргалиева, кардинально сменила имидж и удивила поклонников, передает NUR.KZ.

"Жизнь, полная перемен. Как вам новый образ?" - написала Балжан под фото.

На них артистка, у которой были длинные и светлые волосы, предстала в неожиданном образе - она появилась с короткой стрижкой и стала жгучей брюнеткой. На певице была белая рубашка и светлые джинсы.

Фанаты были удивлены и разделились на два лагеря в комментариях - тех, кто был "за" перемены, и тех, кто оказался против.

"Нет-нет, только не короткая стрижка", "Сладкая, не могу", "Парик?", "Идет вам", "Да, конечно, это парик", "Надеюсь, что это всего лишь парик", "Мы привыкли к старому образу", "Шикарно", "Нет, не к лицу", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154555-nadeyus-eto-parik-balzhan-bidash-udivila-kardinalnymi-peremenami-vo-vneshnosti/

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