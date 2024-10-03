"Уже джигит": Зарина Омарова показала повзрослевшего сына в соцсети

Казахстанская исполнительница Зарина Омарова показала повзрослевшего сына в своем Instagram-аккаунте. Певица отметила, как сильно любит его, передает NUR.KZ.

"Сердце матери для сына всегда является убежищем, где есть безмерная любовь. Мой сын - моя радость и мое сердце", - написала она.

На фото Зарина запечатлелась со своим сыном стоя в обнимку. Видно, что артистка очень гордится своим мальчиком, который, к слову, уже выше своей звездной мамы.

"Жаным, уже джигит такой, мамина защита", "Красивая мама, красивый сын, будьте счастливы", "Высокий уже какой", "Молодая мама, выглядишь роскошно", "Какая вы счастливая, Зарина, у вас есть такой прекрасный сын", - отметили в Сети.

О жизни и творчестве певицы Зарины Омаровой можно прочитать здесь.