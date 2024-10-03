Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Уже джигит": Зарина Омарова показала повзрослевшего сына в соцсети

Опубликовано:

Зарина Омарова
Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Казахстанская исполнительница Зарина Омарова показала повзрослевшего сына в своем Instagram-аккаунте. Певица отметила, как сильно любит его, передает NUR.KZ.

"Сердце матери для сына всегда является убежищем, где есть безмерная любовь. Мой сын - моя радость и мое сердце", - написала она.

На фото Зарина запечатлелась со своим сыном стоя в обнимку. Видно, что артистка очень гордится своим мальчиком, который, к слову, уже выше своей звездной мамы.

"Жаным, уже джигит такой, мамина защита", "Красивая мама, красивый сын, будьте счастливы", "Высокий уже какой", "Молодая мама, выглядишь роскошно", "Какая вы счастливая, Зарина, у вас есть такой прекрасный сын", - отметили в Сети.

О жизни и творчестве певицы Зарины Омаровой можно прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169465-uzhe-dzhigit-zarina-omarova-pokazala-povzroslevshego-syna-v-socseti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie