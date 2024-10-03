"Моя самая близкая подружка": Динара Султан показала фото с отцом своих шестерых детей

Казахстанская певица и многодетная мама Динара Султан показала фото с мужем - отцом ее шестерых детей. Артистка призналась, что доверяет все секреты мужу, передает NUR.KZ.

"Моя самая близкая, душевная подружка. Правда же так в жизни, девочки?" - написала Динара.

На фото певица сидит рядом с мужем в кресле и улыбается, глядя на камеру. Подписчики тут же отреагировали на теплое фото супругов.

"Конечно, так и есть", "Ой, когда говоришь им, вроде внимательно слушают, а переспросишь - уже забыли", "Самое главное - никому не расскажет", "Правда-правда, я тоже со своей подружкой люблю чай пить после того, как уложим детей спать", "Динара, как бы не сглазить - и муж твой, и ты сама такие классные", - написали ей в Сети.

Напомним, в ноябре прошлого года Динара Султан официально вышла замуж за отца своих шестерых детей. А несколькими годами ранее пара сыграла свадьбу, где "свидетелями" выступили ее собственные дети.