Айнур Ильясова показала, как отметила 39-летие в кругу звездных подруг (фото, видео)

Казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова показала, как отметила 39-летие в кругу звездных подруг. Она поблагодарила всех за незабываемые эмоции, передает NUR.KZ.

"О, ну как же классно пересматривать фото и видео с яркого события из твоей жизни и переживать эмоции снова и снова. Ведь эти моменты самые ценные.

Спасибо большое, мои родные, что были рядом. Спасибо всем за поздравления, пусть все, что вы пожелали мне, вернется вам в 100000 размере", - написала она.

Для своего вечера именинница выбрала белое мини-платье с длинным шлейфом, в котором была неотразима. Впрочем, как и ее звездные подруги - Мадина Садвакасова, Асель Аскар, Анара Батырхан, Асель Сагатова, Карлыгаш Мухамеджанова и другие представительницы казахстанского шоу-бизнеса.

Айнур также поделилась видео с мероприятия. На кадрах видно, как гостям было весело - они танцевали, смеялись, а сама именинница была усыпана вниманием, цветами и подарками.

Мы также писали, что Айнур Ильсову с 39-летием поздравили фанаты в соцсети.