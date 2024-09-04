"Девочка, вся жизнь впереди": Айнур Ильясову с 39-летием поздравили фанаты в соцсети

Казахстанская актриса Айнур Ильясова отметила 39-летие. Специально ко дню рождения звезда "Келинки Сабины" опубликовала эффектный ролик с преображением, передает NUR.KZ.

"Ну вот мне и 39. Если подумать, то это моя 39-я осень, а также зима, весна, лето. Впереди столько интересного. Я в предвкушении. С днем рождения меня", - отметила Айнур.

Именинница разместила короткий ролик, на котором она запечатлелась в разных эффектных нарядах - красном и черном платьях, сером деловом костюме.

Фанаты поздравили ее с важной датой и пожелали творческих успехов.

"С днем рождения, красотка, пусть твоя энергия никогда не иссякнет, удачи и много-много успешных проектов!", "Грандиозная, красивая, и суперженственная Айгуль Ильясова, с днем рождения вас, желаю вам удачи и благополучия всей жизни", "Сияйте и творите, вам так это идет", "Вы в морозильнике хранились?", "Девочка, вся жизнь впереди", - гласят комментарии в Сети.