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"Девочка, вся жизнь впереди": Айнур Ильясову с 39-летием поздравили фанаты в соцсети

Опубликовано:

Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова отметила 39-летие. Специально ко дню рождения звезда "Келинки Сабины" опубликовала эффектный ролик с преображением, передает NUR.KZ.

"Ну вот мне и 39. Если подумать, то это моя 39-я осень, а также зима, весна, лето. Впереди столько интересного. Я в предвкушении. С днем рождения меня", - отметила Айнур.

Именинница разместила короткий ролик, на котором она запечатлелась в разных эффектных нарядах - красном и черном платьях, сером деловом костюме.

Фанаты поздравили ее с важной датой и пожелали творческих успехов.

"С днем рождения, красотка, пусть твоя энергия никогда не иссякнет, удачи и много-много успешных проектов!", "Грандиозная, красивая, и суперженственная Айгуль Ильясова, с днем рождения вас, желаю вам удачи и благополучия всей жизни", "Сияйте и творите, вам так это идет", "Вы в морозильнике хранились?", "Девочка, вся жизнь впереди", - гласят комментарии в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157213-devochka-vsya-zhizn-vperedi-aynur-ilyasovu-s-39-letiem-pozdravili-fanaty-v-socseti/

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