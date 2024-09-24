"Начала чувствовать прелесть жизни": Молдир Ауелбекова удивила неординарным образом
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Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова показалась в новом образе и собрала лестные отзывы своих преданных фанатов. Певица призналась, что научилась радоваться жизни, передает NUR.KZ.
Артистка заявила, что сейчас ей не нужно ничего никому доказывать. Она живет в радости и умиротворении.
"Сейчас я как будто начала чувствовать прелесть этой жизни. Нет былой суеты, нет нужды доказывать кому-то что-то, бежать, чтобы не отстать от кого-то, заработать денег. Нет той тревоги, слава Аллаху", - отметила она.
"Красавица", "Очень интересный образ", "Моя милая", "Будь счастлива", - отреагировали в Сети, добавив смайлики в виде красных сердец.
Ранее Молдир Ауелбекова сделала заявление в Сети - она считает, что женщины не отдыхают дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165200-nachala-chuvstvovat-prelest-zhizni-moldir-auelbekova-udivila-neordinarnym-obrazom/