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"Начала чувствовать прелесть жизни": Молдир Ауелбекова удивила неординарным образом

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова показалась в новом образе и собрала лестные отзывы своих преданных фанатов. Певица призналась, что научилась радоваться жизни, передает NUR.KZ.

Артистка заявила, что сейчас ей не нужно ничего никому доказывать. Она живет в радости и умиротворении.

"Сейчас я как будто начала чувствовать прелесть этой жизни. Нет былой суеты, нет нужды доказывать кому-то что-то, бежать, чтобы не отстать от кого-то, заработать денег. Нет той тревоги, слава Аллаху", - отметила она.

"Красавица", "Очень интересный образ", "Моя милая", "Будь счастлива", - отреагировали в Сети, добавив смайлики в виде красных сердец.

Ранее Молдир Ауелбекова сделала заявление в Сети - она считает, что женщины не отдыхают дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165200-nachala-chuvstvovat-prelest-zhizni-moldir-auelbekova-udivila-neordinarnym-obrazom/

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