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"Красивая и жизнерадостная": танцующая мама Майи Бекбаевой очаровала Казнет

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева публично поздравила свою мать с днем рождения в Сети, опубликовав видео с ней из семейного архива, передает NUR.KZ.

Бекбаева написала теплые слова поздравления под видео с танцующей под "Хуторянку" мамой.

"Ты обладаешь уникальным даром любви к жизни, способностью во всем видеть прекрасное, радоваться каждому дню, жить в ладу с собой и со всеми, кто тебя окружает. У тебя самое доброе сердце, и самая яркая улыбка!

Я хочу чтобы ты еще много двигалась по жизни в прекрасном танце, чтобы было легко и хорошо твоей душе, а тело оставалось гибким и здоровым! Люблю! С днем рождения!" - сказала Майя.

Подписчики блога теледивы в Instagram присоединились к поздравлениям.

"С днем рождения Вашу маму! В прекрасный день она родилась! Сегодня - день Сердца", "Здоровья крепкого желаю и долгих лет жизни", "Мама у вас красивая и жизнерадостная, как и Вы", - написали они в комментариях под видео.

Недавно день рождения праздновал брат Майи Бекбаевой - она публиковала редкие семейные фото в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167414-krasivaya-i-zhizneradostnaya-tancuyushchaya-mama-mayi-bekbaevoy-ocharovala-kaznet/

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