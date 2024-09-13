Майя Бекбаева показала редкие фото с братом и семьей

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала в Instagram теплые семейные снимки - поводом стал день рождения ее брата Асыла, передает NUR.KZ.

"Вот тебе и 42, мой любимый брат! Я очень рада, что ты выбрал путь служения людям, и вот уже много лет помогаешь сотням и тысячам людей стать счастливее, здоровее, найти свое призвание, построить гармоничные отношения. Ты - обладатель уникальных знаний, и я сама многому учусь, слушая тебя.

Поражаюсь тому, как ты работаешь 24/7, увлеченно, находишь к каждому человеку индивидуальный подход, твоя самоотдача и страсть к познанию говорит о том, что ты на своем пути! И он верный! Пусть вся энергия, которую ты отдаешь людям, вернется многократно твоей семье в виде удачи, благополучия, здоровья! Мы все тебя очень любим и гордимся твоими успехами!" - написала Бекбаева.

Недавно Майю Бекбаеву в ярком наряде сравнили с Анджелиной Джоли.