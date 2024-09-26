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"И доход вырос, и мужчину мечты встретила": Джуринская о том, как добилась главных высот в жизни

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская опубликовала пост в Instagram, посвященный личной жизни и карьере. Кинозвезда рассказала, что ей пришлось сделать ради исполнения мечты, передает NUR.KZ.

"Важный этап при переходе на новый уровень - жизнь предложит вам тот же сценарий, который когда-то вас сломал", - этой фразой Джуринская попыталась заставить подписчиков задуматься о важном.

По словам актрисы, ей не раз пришлось пройти через это, прежде чем все получилось так, как она хотела.

"Однажды у меня возникло чувство: "Все, достаточно. По-старому больше не хочу, по-новому не знаю как, но теперь все действия будут кардинально другими". А потом и доход вырос, и мужчину мечты встретила, и все пошло в гору. Попробуй", - посоветовала Жания фанатам.

Недавно Джуринская и ее муж - шоумен Данияр Хизметов - умилили Сеть теплым видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166460-i-dohod-vyros-i-muzhchinu-mechty-vstretila-dzhurinskaya-o-tom-kak-dobilas-glavnyh-vysot-v-zhizni/

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