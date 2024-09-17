"Как он на нее смотрит!": Данияр Хизметов и Жания Джуринская умилили Сеть новым видео

Казахстанские актеры Жания Джуринская и Данир Хизметов умилили романтическим видео в соцсети. Супруги запечатлелись во время одного из мероприятий, передает NUR.KZ.

"На свадьбе познакомился с одной красоткой. Цените друг друга и относитесь так же, как в первый день", - написал Данияр.

На кадрах Данияр и Жания увлеченно беседует, не замечая происходящего вокруг и того, что попали в объектив камеры. Увидев оператора, они начинают смеяться. Фанаты тут же заметили, что супруг влюбленно смотрит на свою жену. Они пожелали паре счастья.

"Такие милые, как он на нее смотрит", "Она самая шикарная, красивая, настоящая", "Самая красивая пара", "Такая красивая у вас жена", "Любовь, либо она есть, либо ее нет вовсе", "Как классно", - отметили комментаторы в соцсети.