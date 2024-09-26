"Три богатыря": Беркут показал подросших сыновей в Дубае
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Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, опубликовал в соцсети Instagram новое видео с двумя сыновьями - Зейном и Омаром, передает NUR.KZ.
Мужской компанией Беркут, 11-летний Зейн и 8-летний Омар эффектно прошлись по дубайскому пляжу в замедленной съемке под песню Элвиса Пресли. Отец и сыновья явно наслаждались компанией друг друга - они широко улыбались друг другу.
"Однажды в Дубае", - подписал публикацию певец.
"Три богатыря", "Вау, супер! Хорошего отдыха", "Огонь", "Младший, кажется, пошел в маму", "Маленькие мужчины", - написали восхищенные подписчики в комментариях под публикацией.
Недавно Беркут вручил теще ключи от нового автомобиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166274-tri-bogatyrya-berkut-pokazal-podrosshih-synovey-v-dubae/
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