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Эзотерика

"Самая особенная": Беркут обратился к Макпал Жунусовой

Опубликовано:

Беркут и Макпал Жунусова
Беркут и Макпал Жунусова. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, решил публично выразить свои чувства и признательность Макпал Жунусовой в соцсети, передает NUR.KZ.

Беркут опубликовал в Instagram совместное видео с Жунусовой, снятое во время одного из праздничных мероприятий. Артисты тепло улыбались и позировали на камеру.

"Наша сестра Макпал – самая особенная. Она – самая любимая певица на казахстанской эстраде", - подписал ролик Беркут.

Поклонники поддержали Макпал в комментариях.

"То, что она особенная - это правда. Бывают разные ситуации, все ошибаются", "Легенда! У Макпал силы воли - вагон, искренних людей любят не все", "Макпал Жунусова останется в истории казахской музыки. Мы все не идеальны. Что происходит в ее душе, знают далеко не все", - написали они.

Недавно Жунусова рассказывала историю сценического костюма, который она носила в 80-х.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160526-samaya-osobennaya-berkut-obratilsya-k-makpal-zhunusovoy/

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