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"Вам все еще 18": Салтанат Бакаеву поздравили с 37-летием в Сети

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Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева отмечает сегодня, 24 сентября, 37-летие. Артистка выложила эффектный ролик в соцсети ко дню рождения, передает NUR.KZ.

"Теперь я буду дерзкой, какой раньше не была. У меня нет обид к прошлому году. Планы на этот год, когда мне исполнилось 37 лет, у меня грандиозные, дай Аллах мне силы, все претворить в жизнь", - написала она.

На видео Салтанат якобы закуривает сигарету, но это оказалась свеча для тортика, которую она после задувает, глядя в камеру. Актриса появилась на кадрах с укладкой и ярким вечерним макияжем.

"Салтуша! Красотка!! Будь всегда такой молодой и счастливой", "Вам все еще 18", "Как будто не 37, а 27 лет", "Ой, я вас не узнала", - отреагировали подписчики.

Ранее Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторили популярный тренд в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165107-vam-vse-eshche-18-saltanat-bakaevu-pozdravili-s-37-letiem-v-seti/

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