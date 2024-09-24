"Вам все еще 18": Салтанат Бакаеву поздравили с 37-летием в Сети

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева отмечает сегодня, 24 сентября, 37-летие. Артистка выложила эффектный ролик в соцсети ко дню рождения, передает NUR.KZ.

"Теперь я буду дерзкой, какой раньше не была. У меня нет обид к прошлому году. Планы на этот год, когда мне исполнилось 37 лет, у меня грандиозные, дай Аллах мне силы, все претворить в жизнь", - написала она.

На видео Салтанат якобы закуривает сигарету, но это оказалась свеча для тортика, которую она после задувает, глядя в камеру. Актриса появилась на кадрах с укладкой и ярким вечерним макияжем.

"Салтуша! Красотка!! Будь всегда такой молодой и счастливой", "Вам все еще 18", "Как будто не 37, а 27 лет", "Ой, я вас не узнала", - отреагировали подписчики.

Ранее Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторили популярный тренд в соцсети.