Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторила популярный тренд в соцсети

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева повторила популярный тренд в соцсети вместе с мужем и четырьмя сыновьями. Фанаты умилились теплому видео, передает NUR.KZ.

В съемках милого видео приняли участие все члены семьи актрисы - она сама, ее супруг и четверо сыновей.

"Как всегда, самыми последними сняли тренд. Кто-нибудь еще так делает?" - спросила Салтанат своих подписчиков.

Пользователи соцсети не смогли сдержать умиления и пожелали дружной семье счастья и благополучия.

"Даст Бог, пятая у вас будет девочка", "Мы тоже еще не сняли такой тренд, все никак не соберемся", "Вы похожи с мужем", "Пусть ваша семья всегда будет такой дружной и сплоченной", "Пусть Бог вам даст еще сладкую принцессу", - отметили они.

Напомним, в январе 2022 года Салтанат Бакаева родила четвертого сына.