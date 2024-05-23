Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторила популярный тренд в соцсети
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Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева повторила популярный тренд в соцсети вместе с мужем и четырьмя сыновьями. Фанаты умилились теплому видео, передает NUR.KZ.
В съемках милого видео приняли участие все члены семьи актрисы - она сама, ее супруг и четверо сыновей.
"Как всегда, самыми последними сняли тренд. Кто-нибудь еще так делает?" - спросила Салтанат своих подписчиков.
Пользователи соцсети не смогли сдержать умиления и пожелали дружной семье счастья и благополучия.
"Даст Бог, пятая у вас будет девочка", "Мы тоже еще не сняли такой тренд, все никак не соберемся", "Вы похожи с мужем", "Пусть ваша семья всегда будет такой дружной и сплоченной", "Пусть Бог вам даст еще сладкую принцессу", - отметили они.
Напомним, в январе 2022 года Салтанат Бакаева родила четвертого сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105556-saltanat-bakaeva-s-muzhem-i-chetyrmya-synovyami-povtorila-populyarnyy-trend-v-socseti/