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Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторила популярный тренд в соцсети

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Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева повторила популярный тренд в соцсети вместе с мужем и четырьмя сыновьями. Фанаты умилились теплому видео, передает NUR.KZ.

В съемках милого видео приняли участие все члены семьи актрисы - она сама, ее супруг и четверо сыновей.

"Как всегда, самыми последними сняли тренд. Кто-нибудь еще так делает?" - спросила Салтанат своих подписчиков.

Пользователи соцсети не смогли сдержать умиления и пожелали дружной семье счастья и благополучия.

"Даст Бог, пятая у вас будет девочка", "Мы тоже еще не сняли такой тренд, все никак не соберемся", "Вы похожи с мужем", "Пусть ваша семья всегда будет такой дружной и сплоченной", "Пусть Бог вам даст еще сладкую принцессу", - отметили они.

Напомним, в январе 2022 года Салтанат Бакаева родила четвертого сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105556-saltanat-bakaeva-s-muzhem-i-chetyrmya-synovyami-povtorila-populyarnyy-trend-v-socseti/

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