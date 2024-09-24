Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Принимаю поздравления": Жулдыз Абдукаримова сняла брекеты (видео)

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Кадры из видео: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова впервые за год показалась без брекетов - 36-летняя супруга Кайрата Нуртаса поделилась подробностями лечения зубов, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Жулдыз в последний раз показалась подписчикам своего блога с брекетами на зубах. Уже в следующем видео можно было увидеть жену Кайрата Нуртаса с белоснежной улыбкой и ровными зубами.

Тем не менее, по словам Абдукаримовой, ее лечение еще далеко от завершения.

"Принимаю поздравления - я сняла брекеты и пребываю в отличном настроении. Однако, чтобы ношение брекетов в течение года было не напрасным, мне нужно продолжать лечение - сейчас мне поставили ретейнеры на внутреннюю часть зубов", - рассказала актриса.

Походив некоторое время без брекетов, Абдукаримова призналась - ощущение непривычное. Ее сын Нарул даже не сразу понял, что изменилось во внешности мамы.

"Если честно, я уже очень привыкла к брекетам. Теперь у меня ощущение, будто я что-то потеряла", - заключила Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Накануне Жулдыз Абдукаримова поделилась, как ей удается совмещать работу с бытом и материнством.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165067-prinimayu-pozdravleniya-zhuldyz-abdukarimova-snyala-brekety-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie