"Принимаю поздравления": Жулдыз Абдукаримова сняла брекеты (видео)

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова впервые за год показалась без брекетов - 36-летняя супруга Кайрата Нуртаса поделилась подробностями лечения зубов, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Жулдыз в последний раз показалась подписчикам своего блога с брекетами на зубах. Уже в следующем видео можно было увидеть жену Кайрата Нуртаса с белоснежной улыбкой и ровными зубами.

Тем не менее, по словам Абдукаримовой, ее лечение еще далеко от завершения.

"Принимаю поздравления - я сняла брекеты и пребываю в отличном настроении. Однако, чтобы ношение брекетов в течение года было не напрасным, мне нужно продолжать лечение - сейчас мне поставили ретейнеры на внутреннюю часть зубов", - рассказала актриса.

Походив некоторое время без брекетов, Абдукаримова призналась - ощущение непривычное. Ее сын Нарул даже не сразу понял, что изменилось во внешности мамы.

"Если честно, я уже очень привыкла к брекетам. Теперь у меня ощущение, будто я что-то потеряла", - заключила Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Накануне Жулдыз Абдукаримова поделилась, как ей удается совмещать работу с бытом и материнством.