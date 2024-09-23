"Никогда не оставляла детей на нянь": Жулдыз Абдукаримова рассказала, как все успевает

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram большой пост о тайм-менеджменте, а также вспомнила жизнь в декрете, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы поклонников в соцсети, жена Кайрата Нуртаса затронула время своей жизни, когда она поставила карьеру на паузу ради воспитания детей.

"Я все эти 10 лет не сидела и не глядела на луну. Это было важное время в моей жизни - тогда я стала матерью и смотрела, как мои дети делают первые шаги и произносят первые слова. Я никогда не оставляла четверых детей на нянь и помощниц - мне было важно видеть все важные моменты лично", - призналась Абдукаримова.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Позже Жулдыз, которая совмещает материнство и быт с работой в театре и другими профессиями, поделилась секретами того, как все успеть.

"Главное в моей жизни - это я сама. Я не думаю, что могу все. Моя цель - быть счастливой. Только в счастливом состоянии я могу подарить свое тепло и доброту, любовь и заботу своей семье и окружающим.

Я заметила, что счастье находишь только тогда, когда находишься в гармонии с самим собой. Новое окружение, новые отношения, модная одежда не сделают вас счастливыми. Настоящее счастье — это мир в сердце", - заключила актриса.

Недавно в Сети оценили театральный образ Жулдыз Абдукаримовой.