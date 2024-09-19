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Ляйля Султанкызы показала редкие фотографии с матерью

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Ляйля Султанкызы
Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Популярная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы опубликовала в Instagram фотографии со своей пожилой матерью и поделилась советом, который та ей дала, передает NUR.KZ.

Султанкызы рассказала о наставлении, которое ей дала ее мать. Она призвала свою знаменитую дочь не звонить сыновьям слишком часто - по ее мнению, разговоров 2-3 раза в неделю вполне достаточно. Однако на дочерей это правило, судя по всему, не распространяется.

"Правда, когда я об этом думаю, то понимаю, что мама по-прежнему часто меня ищет. Наверное, потому что я - дочь, причем единственная. Сыта ли я, добралась ли до места назначения, в тепле ли ноги, спокойно ли сердце... Все важно.

А когда дело касается мальчиков, нужно быть немного жестче, говорит мама. Как бы она ни любила, она считает, что мужчин в этом плане нужно воспитывать по-другому. Вот, пытается и до меня это донести", - поделилась Ляйля.

Недавно 46-летняя Ляйля Султанкызы рассказывала, хочет ли еще детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163463-lyaylya-sultankyzy-pokazala-redkie-fotografii-s-materyu/

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