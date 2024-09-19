Ляйля Султанкызы показала редкие фотографии с матерью

Популярная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы опубликовала в Instagram фотографии со своей пожилой матерью и поделилась советом, который та ей дала, передает NUR.KZ.

Султанкызы рассказала о наставлении, которое ей дала ее мать. Она призвала свою знаменитую дочь не звонить сыновьям слишком часто - по ее мнению, разговоров 2-3 раза в неделю вполне достаточно. Однако на дочерей это правило, судя по всему, не распространяется.

"Правда, когда я об этом думаю, то понимаю, что мама по-прежнему часто меня ищет. Наверное, потому что я - дочь, причем единственная. Сыта ли я, добралась ли до места назначения, в тепле ли ноги, спокойно ли сердце... Все важно.

А когда дело касается мальчиков, нужно быть немного жестче, говорит мама. Как бы она ни любила, она считает, что мужчин в этом плане нужно воспитывать по-другому. Вот, пытается и до меня это донести", - поделилась Ляйля.

Недавно 46-летняя Ляйля Султанкызы рассказывала, хочет ли еще детей.