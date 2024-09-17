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46-летняя Ляйля Султанкызы рассказала, хочет ли еще детей

Опубликовано:

Ляйля Султанкызы
Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы стала гостьей популярного подкаста "Замандас", где ответила на разные вопросы. Один из них касался материнства, передает NUR.KZ.

В ходе интервью 46-летняя Султанкызы поразмышляла о том, готова ли она снова стать матерью.

"Старший ребенок сейчас уедет, а через два года уедет и второй - у него есть мечта учиться за границей. И вот тогда я точно останусь одна. Но у меня сохранены яйцеклетки в ЭКО-центре. И я решила проверить детей - сказала им: "А что если я рожу еще девочку?". Они выпучили глаза и спросили: "Мамочка, Вы сможете вставать в 4 утра? Точно?". В общем, они всячески пытались убедить меня в том, что это тяжело.

Дети ведь отдаляются - год учебы, другой, потом магистратура и взрослая жизнь. И я в шутку им сказала - может, удочерить? Не знаю, смогу ли, получится ли. Однако, в каждой шутке есть доля правды", - сказала Ляйля.

Накануне Ляйля Султанкызы расхвалила организацию концертов Димаша Кудайбергена в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162377-46-letnyaya-lyaylya-sultankyzy-rasskazala-hochet-li-eshche-detey/

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