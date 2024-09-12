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Лежащий под капельницей Кайрат Нуртас показал, как сын ухаживает за ним (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поделился тревожным видео в сторис Instagram. Артист дал понять, что приболел, а сын Нарул ухаживает за ним, передает NUR.KZ.

В кадре видно, как сын исполнителя Нарул стоит у стола и нарезает котлеты на мелкие кусочки. А рядом лежит его отец. В кадре видна рука Кайрата, который лежит под капельницей.

"Душа моя. Вот так кормит своего папу, когда он болеет", - говорит за кадром Кайрат.

О своем состоянии певец больше ничего не рассказал.

Недавно мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова обменялись нежностями на публике - супруги появились вместе на одном из мероприятий и отлично провели время в компании друг друга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2160477-lezhashchiy-pod-kapelnicey-kayrat-nurtas-pokazal-kak-syn-uhazhivaet-za-nim-video/

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