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Участник Ninety One и его избранница улетели на Бали после регистрации брака (видео)

Опубликовано:

Вероника Жангалова и Alem
Вероника Жангалова и Alem. Фото: instagram.com/xcialem

Участник группы Ninety One, финалист проекта "Голос Казахстана" Батырхан Маликов, известный как Alem, и фэшн-блогер Вероника Жангалова официально зарегистрировали брак и улетели на Бали, передает NUR.KZ.

Участник группы Ninety One выложил в своей ленте кадры с официальной регистрации брака. Видео разместила и Вероника. Девушка лаконично подписала публикацию.

"Официально муж и жена", - отметила она.

"Самая любимая парочка", "Смотришь на вас и начинаешь верить, что любовь существует", "Классно, красивые, счастья вам", "Ура! Поздравляем!", "Какие прекрасные моменты", - написали пользователи соцсети.

Позже Вероника показала в сторис видео, снятое на Бали, куда они с Батырханом улетели сразу же после получения свидетельства о браке. Молодожены расположились в роскошной вилле с бассейном и наслаждаются отдыхом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056749-uchastnik-ninety-one-i-ego-izbrannitsa-uleteli-na-bali-posle-registratsii-braka-video/

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