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"Ребенок делает то, что видит дома": Гульзира Айдарбекова расхвалила сына и келин (видео)

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала семейное видео с сыном Зангаром и его супругой Индирой - она похвалила идиллию в их семье, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram-сторис Айдарбековой, можно увидеть, как Зангар Нуртас и его жена Индира вместе готовят бесбармак. Келин Гульзиры раскладывала тесто, в то время как ее сын нарезал мясо.

"Не зря говорят - ребенок делает то, что видит дома. Нуреке (Нуртас Айдарбеков - муж Гульзиры - прим. ред.) периодически так помогает мне. Если немного уделять внимание своим женам в быту, то дом будет наполнен теплом, исходящим от них", - высказалась мать Кайрата Нуртаса.

"Девочки, это вам тонкая мотивация на жизнь. Радуйтесь, наслаждайтесь, время проходит, живите так, чтобы не сокрушались ни о чем, пользуйтесь сегодняшним днем на максимум", - добавила Гульзира.

Накануне Айдарбекова станцевала с двумя келин под Modern Talking.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162451-rebenok-delaet-to-chto-vidit-doma-gulzira-aydarbekova-rashvalila-syna-i-kelin-video/

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