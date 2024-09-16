"Жулдыз не хватает": Гульзира Айдарбекова станцевала с двумя келин под Modern Talking

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, станцевала со своими двумя келин и зарядила позитивом читательскую аудиторию в Instagram, передает NUR.KZ.

Мама Кайрата Нуртаса вместе с невестками Айгерим и Индирой пустились в пляс под песню Modern Talking.

"Порой, когда собираемся вместе, то творим такое. С одной стороны, потому что очень скучаем друг по другу. Вы тоже вместе с нами поднимите свое настроение, ведь, кто как не мы сами это можем сделать", - написала Гульзира Айдарбекова.

Подписчики поддержали их и отметили, что рады таким теплым отношениям ене и келин. Однако некоторые вспомнили о третьей невестке Айдарбековой - Жулдыз.

"Почему с третьей келин вы не собираетесь вместе?", "Молодая енешка", "Одни красотки", "Жулдыз не хватает", "Круто, что такие отношения между ене и келин", - отметили в Сети.